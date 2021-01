Nepal: coronavirus, 554 nuovi casi e sei decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 novembre il ministero dell’Istruzione, della scienza e della tecnologia ha pubblicato le linee guida per la riapertura delle scuole: le decisioni spettano ai governi locali, in coordinamento con i centri distrettuali di gestione della crisi Covid-19, in base alla valutazione del rischio. Il 3 gennaio il Centro di gestione della crisi Covid-19 ha raccomandato la revoca di tutte le restanti restrizioni, nel rispetto dei protocolli di prevenzione previsti: dopo l’approvazione del governo potranno riaprire, oltre alle scuole, le sale cinematografiche, i teatri, le strutture sportive e gli altri luoghi di aggregazione. (Inn)