Usa-Iraq: dipartimento del Tesoro impone sanzioni contro capo Pmu Al Fayyadh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto oggi sanzioni contro Falih al Fayyadh, ex consigliere della presidenza del Consiglio dell'Iraq per la Sicurezza nazionale e capo della Commissione di mobilitazione popolare (Pmc), corpo creato dalla legislazione irachena per ricondurre sotto l’autorità governativa le Unità di mobilitazione popolare (Pmu), coalizione di milizie irachena a maggioranza sciita. Lo riferisce una nota del dipartimento di Washington, secondo cui le sanzioni sono state imposte per via del “legame” di Fayyadh con “gravi violazioni dei diritti umani”. “Durante le proteste cominciate nell’ottobre 2019”, si legge nel comunicato, “elementi filo-iraniani della Pmc hanno attaccato civili iracheni che manifestavano contro corruzione, disoccupazione, stagnazione economica, servizi pubblici di cattiva qualità e l’interferenza dell’Iran negli affari interni dell’Iraq. Al Fayyadh era parte di una cellula di crisi, formata primariamente da leader della milizia delle Pmu a fine 2019 per sopprimere le proteste irachene con il sostegno del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica e della Forza Quds". (segue) (Nys)