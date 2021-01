Usa-Iraq: dipartimento del Tesoro impone sanzioni contro capo Pmu Al Fayyadh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, prosegue il comunicato, "elementi vicini alle Pmf continuano a promuovere una campagna di omicidi contro attivisti politici che in Iraq chiedono elezioni libere e giuste, rispetto dei diritti umani e un governo pulito”. “Dirigendo e supervisionando l’assassinio di dimostranti pacifici iracheni, militanti e politici filo-iraniani come Falih al Fayyadh hanno promosso una campagna violenta contro la democrazia irachena e la società civile” ha detto il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin. “Gli Stati Uniti continueranno a ritenere responsabili coloro che violano i diritti umani in Iraq nei loro sforzi per protestare pacificamente, chiedere giustizia e sradicare la corruzione nel loro Paese”, ha proseguito. Secondo il comunicato, “nonostante le Pmu siano state fondate per combattere lo Stato islamico in Iraq e Siria (Isis), molte milizie Pmu sono sempre più concentrate sul far progredire i loro interessi economici e sul sostegno all’agenda regionale dell’Iran in Iraq”. Al Fayyadh è stato designato dal Tesoro Usa nel quadro del cosiddetto Magnitsky Act. (Nys)