Covid: assessore Lazio, rapporto positivi-tamponi 12 per cento, con antigenici scende a 4,5

- Su oltre 12 mila tamponi (più 275 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 1.613 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 166 rispetto a ieri), di cui 787 a Roma. Inoltre, si registrano 45 decessi (più 2 rispetto a ieri) e più 1.636 guariti. "Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 700". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è sempre rimasta in zona 'gialla', ma questo non significa un semaforo verde anzi - aggiunge l'assessore - bisogna aumentare il rigore poiché l'andamento potrebbe peggiorare. In questa ultima settimana sono raddoppiati il numero di nuovi focolai di trasmissione in particolar modo relativi ad ambito famigliare ed è aumentata la percentuale di positività nei tamponi effettuati. Questo ci deve portare alla massima cautela", conclude l'assessore. (Rer)