Vaticano: Raggi, incontro con Papa Francesco offre sempre spunti fondamentali su futuro

- "L'attenzione di Papa Francesco, soprattutto in questi mesi di pandemia, è sempre rivolta agli ultimi, alle persone fragili e indifese. Anche oggi ci ha ricordato l'importanza di sostenere i più deboli, affinché nessuno venga lasciato solo". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che oggi è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre in Vaticano. "Voglio ringraziare il Pontefice per l'incontro in cui, come sempre, ha offerto spunti di riflessione fondamentali per affrontare le difficoltà e le sfide che abbiamo di fronte", ha aggiunto Raggi. (Rer)