Covid: Lazio resta in zona gialla, assessore "non è semaforo verde, aumentare rigore"

- Il Lazio resta in zona gialla, la fascia a basso rischio Covid e quindi con minori restrizioni per i cittadini. "Il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è sempre rimasta in zona 'gialla', ma questo non significa un semaforo verde anzi bisogna aumentare il rigore poiché l'andamento potrebbe peggiorare". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "In questa ultima settimana sono raddoppiati il numero di nuovi focolai di trasmissione in particolar modo relativi ad ambito famigliare ed è aumentata la percentuale di positività nei tamponi effettuati - aggiunge l'assessore -. Questo ci deve portare alla massima cautela". (Rer)