Lombardia: Barberis (Pd),Fontana umiliato da Salvini, rimpasto insufficiente rispetto a gravità situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rimpasto annunciato oggi da Fontana chiarisce alcune cose: il capo indiscusso in Regione Lombardia ha un nome e cognome: Matteo Salvini; l'imbarazzo per quanto successo è tale da individuare nella 'stanchezza' la causa della sostituzione di Gallera; si tenta un'operazione di facciata cambiando qualche assessore quando, visti gli errori commessi e le criticità emerse. è evidente che i problemi riguardano l'intera amministrazione regionale, compresi i livelli 'tecnici' di governo, e richiedono una seria revisione del modello sanitario che ci si ostina a non voler mettere in discussione". Lo afferma in una nota Filippo Barberis, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino. "La cosa che più colpisce - prosegue Barberis - è la totale assenza di autocritica. Anche nel comunicato di Gallera appena uscito. Come se tutto fin'ora fosse andato bene, anzi, al meglio. Non potrebbe esserci peggiore premessa a questo maldestro tentativo di ripartenza". (Com)