Viabilità: da lunedì a Roma lavori su più strade cittadine, bus deviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 11 gennaio, per lavori sulla rete fognaria, a Roma sarà modificata la viabilità su via Raffaele De Cesare e sulle strade limitrofe. Fino al termine del cantiere saranno deviate le linee di bus. Dalle 7 di lunedì 11 gennaio, per lavori, sarà in parte chiuso al traffico viale Umberto Tupini con istituzione di senso unico nel tratto e direzione da viale Europa a piazzale Ferruccio Parri. Fino al termine dei lavori deviate le linee di bus. Tra lunedì 11 e mercoledì 13 gennaio, dalle 21 alle 6, per lavori di manutenzione, saranno chiuse entrambe le carreggiate del viadotto della Magliana tra via dell'Atletica e via del Cappellaccio. Deviate le linee di bus. Da lunedì 11 gennaio, per un cantiere, dalle 8 alle 17, sarà chiusa al traffico via Lentini. Deviate le linee di bus. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la mobilità.(Rer)