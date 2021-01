Ricerca: Manfredi, con firma Convenzione missione nazionale a polo scientifico HT in logica "open science"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un polo scientifico a sostegno della ricerca del Paese con infrastrutture e competenze d'avanguardia da costruire insieme alla comunità scientifica nazionale a cui potranno accedere su base competitiva tutti i ricercatori italiani. E' quanto previsto nella nuova Convenzione firmata a fine dicembre tra i tre ministeri di Università e Ricerca, Economia e Salute e la Fondazione Human Technopole (HT). Il 55 per cento delle risorse che lo Stato stanzia per legge ogni anno ad HT (77 milioni di euro sui 140 complessivi, a regime dal 2024) sarà utilizzato - informa una nota del Mur - per realizzare una serie di Piattaforme nazionali individuate a valle di una consultazione pubblica aperta alla comunità scientifica e accessibili a ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca e Irccs per sviluppare la parte tecnologica dei propri progetti di ricerca. (segue) (Com)