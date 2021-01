Ricerca: Manfredi, con firma Convenzione missione nazionale a polo scientifico HT in logica "open science" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la firma della Convenzione - spiega il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - realizziamo l'obiettivo previsto in legge di Bilancio 2020 di assegnare al polo scientifico di ricerca, nato nell'area ex-Expo, una missione di carattere nazionale, più aperta e inclusiva per i ricercatori italiani, nella logica dell'open science. Le procedure e le nuove piattaforme previste, competitive e con libero accesso alle idee provenienti da tutto il Paese, daranno la possibilità di investire le risorse pubbliche per dotarsi delle migliori tecnologie e delle più elevate competenze nel settore, creando così un'economia di scala vantaggiosa per tutto il sistema della ricerca, eliminando duplicazioni, ottimizzando l'uso delle infrastrutture di ricerca e moltiplicando l'efficacia dell'investimento in risorse umane e competenze qualificate. Un obiettivo significativo che ha visto grande impegno da parte del ministero, reso possibile con la collaborazione con i ministri Speranza e Gualtieri che, insieme alla Fondazione Human Technopole, hanno consentito di raggiungere velocemente questo risultato che rafforzerà il ruolo internazionale della ricerca italiana" conclude Manfredi. (Com)