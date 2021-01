Usa: ex responsabile comunicazione della Casa Bianca, Trump consideri le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe seriamente “prendere in considerazione” l’ipotesi di dimettersi e lasciare l’incarico. Lo ha detto l’ex responsabile della comunicazione della Casa Bianca, Alyssa Farah, ai microfoni della “Cnn”. Secondo Farah, Trump “ha mentito al popolo americano sui risultati delle presidenziali del 2020” e dovrebbe rassegnare le dimissioni dopo i fatti di Capitol Hill, dove un gruppo di sostenitori di Trump ha fatto irruzione per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Joe Biden. L’ex direttrice della comunicazione ufficiale del presidente ritiene Trump responsabile di aver incitato la folla che ha preso d'assalto il Campidoglio. Il quotidiano statunitense “The Hill” ricorda che Farah ha annunciato le sue dimissioni il 3 dicembre scorso, senza però sollevare pubblicamente alcuna preoccupazione circa la campagna di Trump contro la vittoria di Biden alle presidenziali del mese precedente. All’epoca, infatti, descrisse come "l’onore di una vita" il fatto di aver servito nell'amministrazione Trump, motivando le sue dimissioni con la prospettiva di “nuove opportunità” personali. (Nys)