Sardegna: vaccini a consiglieri regionali, presidente Pais, solo un consigliere vaccinato in quanto medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle verifiche che ho ritenuto immediatamente di effettuare, risulta fino a questo momento che nessun consigliere regionale sia stato vaccinato. Solo uno di loro è stato sottoposto a vaccinazione in quanto medico di medicina generale, quindi è rientrato nelle priorità per la sua professione, non certo perché è un politico". Lo precisa il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais che sta facendo svolgere un'indagine dopo la richiesta, in Aula da parte di alcuni consiglieri durante la seduta dedicata al Piano casa, di chiarimenti su presunte violazioni al piano vaccinale previsto dal ministero della Salute. "Ho ritenuto opportuno far luce immediatamente su una vicenda in cui si ipotizzava un abuso, risultato fino ad adesso inesistente e che getterebbe discredito sulle Istituzioni. Credo nella necessità del vaccino ma anche nel rispetto delle regole e delle priorità da parte di tutti i consiglieri regionali". (Rsc)