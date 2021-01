Credito: M5s su Mps, con Unicredit rischio conflitto interessi, no a svendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contrari alla fusione con Unicredit: non è sostenibile che il dossier Monte Paschi di Siena, partecipata pubblica al 64 per cento, venga indirizzato con una vendita o una scissione verso un'unica controparte bancaria inequivocabilmente associata alla figura di Pier Carlo Padoan, componente del Cda e presidente designato di Unicredit, ex ministro dell'Economia ed ex deputato. Oltre ad opporci ad ogni regalo bancario, annotiamo il rischio di un clamoroso conflitto di interessi che va scongiurato in tutti i modi". Lo dichiarano in una nota i deputati del MoVimento cinque stelle in commissione Finanze. "Qualsiasi operazione privilegiata che coinvolga ministeri ed aziende, in questi casi, dev'essere guardata con attenzione e nella completa e massima trasparenza e con una serena interlocuzione dell'intera maggioranza. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto che qualsiasi operazione che coinvolgesse Mps avesse un passaggio preliminare in Parlamento", aggiungono i deputati. (segue) (Com)