- "Se vogliamo ridimensionare il dossier Monte dei Paschi, la strada non è quella di rivolgersi ad un unico partner 'troppo particolare' ma bisogna guardare con interesse ad operazioni di mercato che sappiano garantire l'italianità della suddetta banca. Non sono tollerabili fughe in avanti da parte di alcune componenti del governo, perchè il passaggio parlamentare dovrà svolgersi in serenità", conclude la nota. (Com)