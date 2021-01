Covid: Zingaretti, Lazio ancora fascia gialla ma serve rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Lazio é ancora in fascia gialla, a oggi l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Un risultato importante frutto senza dubbio delle scelte fatte in questi mesi ma soprattutto del rispetto delle norme da parte dei cittadini laziali, a cui va il mio ringraziamento". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Non possiamo abbassare la guardia però - aggiunge -. I dati di questi ultimi giorni ci dicono chiaramente che la fine dell'emergenza è ancora lontana e la curva dei contagi continua a crescere. Per questo serve, fino a che non avremo una vaccinazione di massa, continuare in questa direzione: rispettando le regole, mantenendo comportamenti rigorosi e applicando tutte le misure di prevenzione. Solo in questo modo potremo contenere efficacemente la diffusione del virus”.(Com)