Italia-Libia: Conte riceve premier Al Sarraj, ribadito pieno sostegno a dialogo intra-libico

- L’Italia ribadisce il pieno sostegno al dialogo tra le parti in conflitto in Libia e l’importanza di procedere nell’ambito del processo politico sotto l’egida delle Nazioni Unite. È quanto emerge dall’incontro avvenuto oggi a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, in visita ufficiale oggi a Roma. All’incontro ha preso parte anche il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. In un messaggio sul suo profilo Twitter Conte ha definito “costruttivo” l’incontro con il premier libico, sottolineando come sia stata ribadita “l’importanza di procedere speditamente nel processo politico sotto l’egida Onu”. Inoltre Conte ha sottolineato di aver ribadito il “pieno sostegno italiano al dialogo intra-libico verso un’ordinata transizione istituzionale a beneficio del popolo libico”. Sarraj, accompagnato dal capo del cerimoniale, Faisal Obeid, ha lasciato ieri l’aeroporto di Mitiga, a bordo di un aereo privato diretto in Italia. Al termine della visita a Roma, Sarraj ripartirà alla volta della Turchia per incontrare i funzionari turchi, dopo che i leader militari e della sicurezza del suo governo si sono recati ad Ankara, guidati dal ministro dell'Interno e della Difesa, Fathi Bashaga e Salah al Din al Namroush.(Res)