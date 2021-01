Covid: Indonesia, Thailandia e Filippine si preparano a vaccinazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia, Thailandia e Filippine si stanno preparando per la vaccinazione di massa per la Covid-19 con il vaccino sviluppato dalla società cinese Sinovac. Secondo quanto riferito da "YCNews", un programma nazionale di vaccinazione su larga scala è stato programmato per il 13 gennaio in Indonesia e il presidente Joko Widodo sarà tra i primi a ricevere il vaccino per il coronavirus sviluppato da Sinovac. Widodo sarà vaccinato con rappresentanti militari e l'evento sarà trasmesso in televisione per aumentare la fiducia della popolazione nel vaccino. Nelle Filippine, i media locali hanno dichiarato a metà dicembre che il paese mirava ad acquisire 25 milioni di dosi di vaccino di Sinovac per la consegna entro marzo. Il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha ha dichiarato sui social media che il governo thailandese ha delineato un piano di vaccinazione per inoculare gratuitamente almeno metà della popolazione del paese quest'anno. Prayut ha spiegato che la Thailandia riceverà due milioni di dosi di vaccino Sinovac durante la fase di emergenza da febbraio ad aprile.(Cip)