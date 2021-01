Covid: de Magistris, contenti per avvio campagna vaccinale a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ha ufficialmente preso il via la campagna vaccinale nella nostra città e siamo davvero contenti di aver lavorato tutti insieme affinché si potesse realizzare all'interno della nostra Mostra d'Oltremare. Un luogo a noi molto caro e che da oggi lo sarà ancora di più perché sarà ricordato per aver contribuito in qualche modo, si spera, al ritorno delle nostre libertà. Difficilmente dimenticheremo questo giorno". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Napoli Luigi deMagistris (Ren)