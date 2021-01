Lombardia: Nocerino (M5s), in questo rimpasto di forze fresche non se ne vedono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo una gestione a dir poco drammatica dell’emergenza Covid-19 in Lombardia, l’assessore Giulio Gallera era stanco e sarà sostituito da Letizia Moratti. La stessa Moratti che venne condannata a risarcire il comune di Milano con 590 mila euro, la stessa che non si presentava in consiglio comunale, la stessa che da ministro dell’Istruzione fece una riforma fallimentare della scuola. La Lombardia - dice Fontana - deve tornare a correre. Dovrebbe tornare a correre la sanità pubblica, martoriata da anni e anni di politiche che hanno favorito i privati. Sono i lombardi che sono stanchi di questi teatrini politici con Fontana che esegue ordini di scuderia diviso tra Salvini e Berlusconi. Su una sola cosa il presidente di Regione ha ragione: servono forze fresche per guardare al futuro della Lombardia. E di certo in questo rimpasto di giunta di forze fresche non se ne vedono”. Così, in una nota, la senatrice lombarda del MoVimento 5 Stelle Simona Nocerino. (Com)