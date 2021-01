Croazia-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto inaugura consolato onorario a Fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e del Commercio di Budapest, Peter Szijjarto, nel corso di una visita in Croazia ha inaugurato oggi una casa della cultura ungherese e un consolato onorario nella città di Fiume. Lo stesso Szijjarto ha colto l'occasione dell'inaugurazione per ricordare come i due Paesi vantino una amicizia di 800 anni e come la Croazia sia la seconda principale destinazione di investimento per le aziende ungheresi tanto che lo scorso ottobre le relazioni commerciali tra Budapest e Zagabria hanno superato i 2 miliardi di euro. Il ministro magiaro ha anche voluto sottolineare come il rapporto con le singole comunità nazionali sia un successo: "Mentre la questione delle minoranze nazionali è in molti casi fonte di confitto in Europa, la comunità corata in Ungheria è molto apprezzata e gli ungheresi lo sono in Croazia". (segue) (Vap)