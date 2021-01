Croazia-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto inaugura consolato onorario a Fiume (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al ministro Szijjarto erano presenti all'inaugurazione Frano Matusic, segretario di Stato del ministro croato agli Affari esteri ed europei, Zoran Vukic, neo nominato console onorario ungherese, e Robert Jankovics, presidente della comunità ungherese in Croazia, i quali hanno colto l'occasione per ricordare come il governo di Budapest per aiutare le vittime del terremoto abbia inviato 50 container residenziali ai territori più colpiti. Il ministro Szijjarto ha confermato che l'Ungheria continuerà ad aiutare la Croazia in questa difficile situazione. Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman ha ricevuto questa mattina a Zagabria l'omologo ungherese Szijjarto prima della "nostra visita a Petrinja e nella regione di Sisak-Moslavina colpite dal terremoto". (Vap)