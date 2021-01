Governo: Base riformista (Pd), condividiamo relazione Zingaretti, ora unità e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci riconosciamo nella relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Partito Democratico e condividiamo l’invito alla responsabilità che ha rivolto a tutte le forze politiche". Lo dichiarano in una nota congiunta Alessandro Alfieri e Andrea Romano, rispettivamente coordinatore nazionale e portavoce di Base Riformista. "Una responsabilità - si legge - da non intendersi come subalternità ma come assunzione del ruolo che compete ad un grande partito popolare come il Pd, che in questa delicatissima fase storica svolge appieno l’appello venuto dal Presidente della Repubblica al tempo dei costruttori. Quello che serve oggi all’Italia è il contrario di una crisi di governo, che non sarebbe compresa da nessuno che non sia un addetto ai lavori, ma un rinnovato sforzo per risolvere i temi che stanno a cuore del paese". (segue) (Com)