Speciale infrastrutture: entra in servizio la metro di Dubai

- L’Autorità per le strade e i trasporti (Roads and Transport Authority - Rta) degli Emirati Arabi Uniti ha iniziato a gestire il percorso della metropolitana di Dubai, che si estende dalla stazione Jebel Ali sulla linea rossa alla stazione Expo 2020, attraverso quattro stazioni, ovvero Jebel Ali (una stazione di transito con la linea rossa), parchi, Discovery Gardens e Al Furjan. I primi passeggeri della metropolitana di Dubai sono partiti dalla fermata di Expo alla stazione di Jebel Ali verso la stazione di Al Furjan. La capacità massima della linea è stimata in circa 46 mila passeggeri all'ora in entrambe le direzioni. (Res)