Speciale infrastrutture: Turchia, lanciato in orbita negli Usa il satellite Turksat 5A

- Il satellite Turksat 5A, costruito dalla compagnia europea Airbus in cooperazione con la Turchia, è stato lanciato in orbita questa notte con un razzo Falcon 9 della compagnia SpaceX, decollato dalla base di Cape Canaveral, negli Usa. Lo riferiscono i media turchi. Il satellite sarà stabilizzato nell’orbita terrestre fra quattro mesi e prenderà servizio nella seconda metà di quest’anno, afferma il ministro turco delle Infrastrutture e dei Trasporti, garantendo per i prossimi 30 anni i “diritti orbitali” del Paese. Prima del lancio, che rappresenta la prima missione di SpaceX nel 2021, il vice ministro dei Trasporti di Ankara, Omer Fatih Sayan, ha definito Turksat 5A “uno dei satelliti di ultimissima generazione, che ci garantisce l’opportunità di migliorare le nostre capacità in ambito spaziale”. (Tua)