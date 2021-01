Speciale infrastrutture: Botswana-Cina, incontro ministri Esteri, firmato memorandum Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Gaborone l'omologo del Botswana Lemogang Kwape e nel corso dell'incontro è stato firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione nell'ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), la grande iniziativa di connettività lanciata da Pechino. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Wang ha sottolineato che il Botswana è il 46mo paese partner dell'Africa (su 54) nella costruzione congiunta della Nuova via della seta, in coincidenza con il 46mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il responsabile della diplomazia cinese, inoltre, ha sottolineato che la Bri è un'importante iniziativa di cooperazione internazionale e un prodotto pubblico fornito dalla Cina alla comunità internazionale. "L'obiettivo è aiutare i Paesi in via di sviluppo a rafforzare la costruzione di infrastrutture, realizzare meglio la connettività e migliorare le loro capacità di sviluppo indipendente", ha affermato. (Cip)