Speciale infrastrutture: Napoli, Bellanova su voragine ospedale Mare, usare soldi Mes e Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto a Napoli, dove di fronte all'Ospedale del mare, si è aperta un'enorme voragine che "ha inghiottito macchine e costretto all'evacuazione del Covid residence lì accanto, è inconcepibile". Lo sottolinea su Facebook la ministra pert le Politiche agricole, Teresa Bellanova. "E' inconcepibile - spiega - che in un Paese normale possa aprirsi una voragine di 2.000 metri quadrati a pochi passi da una struttura pubblica. Ci sarà tempo per definire le responsabilità e ora tutti gli sforzi siano dedicati al ridurre il più possibile la conta dei danni. Ma di fronte a quelle immagini siamo ancora una volta a chiederci se situazioni di questo tipo possono essere evitate, e come. Per me la risposta è semplice: investimenti su infrastrutture, tutela del territorio, rafforzamento delle strutture sanitarie. E' su questi temi - torna a dire Bellanova - che dobbiamo utilizzare al meglio e in tempi rapidi i soldi che arrivano dall'Europa, i 209 miliardi del Recovery e i 37 del Mes. Abbiamo già perso troppo tempo". (Rin)