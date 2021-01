Speciale infrastrutture: Lozzi, tema a Roma non è comprare bus, ma tavolo con Regione Lazio e Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’efficientamento dei trasporti nella Capitale “il tema centrale non è comprare nuovi bus. Il rinnovo del parco mezzi di Atac è fondamentale, ed è importante aver evitato il fallimento con il concordato, ma bisogna riprendere in mano progetti chiusi nei cassetti da anni e che vanno a implementare il trasporto su ferro e chiudere l'anello circolare. Serve un tavolo con la Regione Lazio e Rfi”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova la candidata a sindaca di Roma per Revoluzione civica, Monica Lozzi. “Bisogna mettere a sistema anche i taxi – ha aggiunto –, sempre con un tavolo: il servizio a Roma ha tariffe estremamente elevate rispetto al resto d'Europa, dove i taxi sono strumenti di mobilità pubblica importante. Serve un tavolo con i tassisti per capire come moderare le tariffe ma anche un piano pubblico di parcheggi importante: le macchine ci sono – ha concluso – e dobbiamo scaricare le strade dal traffico altrimenti anche gli autobus si bloccano”. (Rer)