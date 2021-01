Speciale infrastrutture: Milano, Boccalini (Taxiblu), noi disponibili ad ampliare trasporto per le scuole, si riattivino i voucher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra disponibilità per portare con regolarità ragazzi e genitori con bambini a scuola o dalla scuola a casa – lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - c’è sempre stata e ancora c’è ovviamente. È chiaro però che i Taxi non possono fare da scuola bus nel senso che non possono sostituirsi ma al massimo implementarsi con il trasporto pubblico di linea e i mezzi privati. Oltre a questo contestualmente sarebbe il caso che Comune e Regione incentivassero quest’ operatività rifinanziando e pubblicizzando l’uso dei voucher Taxi, che sono stati senza dubbio una buona misura alla quale noi per primi abbiamo creduto ma che col nuovo anno è in sostanza terminata. Magari ampliando la platea dei beneficiari tra gli studenti e le loro famiglie. Più di una persona ci ha confessato che nelle metropolitane, pur non intasate, anche perché hanno degli ingressi controllati, il distanziamento che tanto giustamente si cerca è molto difficile nella pratica da mantenere sempre. E quando ripartiranno a pieno regime le scuole a questi ragazzi e alle loro famiglie un’alternativa gliela si deve dare oltre al mezzo privato. Cosa che permetterebbe a noi, senza nascondercelo, di recuperare un po’ di lavoro“. (Com)