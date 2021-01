Migranti: Frontex, nel 2020 triplicato flusso sulla rotta del Mediterraneo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 sono triplicati i migranti irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale. Questo secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che dimostrano che in totale il numero di rilevamenti di attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'Unione europea è sceso del 13 per cento lo scorso anno a circa 124 mila, in gran parte a causa dell'impatto delle restrizioni anti Covid messe in atto da vari Paesi. Secondo Frontex, questo è stato il numero più basso di attraversamenti illegali delle frontiere dal 2013. I siriani sono rimasti la nazionalità più frequentemente segnalata nel 2020, seguiti da marocchini, tunisini e algerini. Nonostante un aumento all'inizio dell'anno, la rotta migratoria del Mediterraneo orientale alla fine ha visto il calo maggiore del numero di arrivi, che è sceso di oltre tre quarti a circa 20 mila. Il numero di attraversamenti illegali delle frontiere nella regione del Mediterraneo occidentale è diminuito del 29 per cento a circa 17 mila. (segue) (Beb)