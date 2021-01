Bulgaria: presidente Radev esclude voto su due giorni ad elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha escluso di intendere promuovere che le prossime elezioni parlamentari si tengano in due giorni. Oggi Radev ne ha parlato nel corso di un incontro con i dirigenti della Commissione elettorale centrale (Cec). Secondo quanto riferito dai media di Sofia, il capo di Stato ha chiarito che gli è stata presentata la proposta di svolgere il passaggio elettorale in due giorni e di averla condivisa con i sindaci. "Lasciamo che i sindaci dicano quali enormi problemi esistono se scegliamo questa opzione", ha spiegato Radev. Alla riunione odierna hanno partecipato anche rappresentanti della direzione generale per la registrazione civile e i servizi amministrativi, l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia esecutiva per la governance elettronica. Il presidente bulgaro ha sottolineato l'importanza di dotare i membri dei seggi elettorali di dispositivi di protezione individuale durante le operazioni. (segue) (Bus)