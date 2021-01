Bulgaria: presidente Radev esclude voto su due giorni ad elezioni parlamentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato lo scorso 5 gennaio la preparazione di un protocollo sanitario per poter tenere delle elezioni nel Paese nonostante la pandemia da Covid-19. "In qualità di presidente è estremamente importante per me garantire sia il diritto costituzionale dei bulgari di votare alle imminenti elezioni parlamentari sia la loro salute", ha affermato il capo dello Stato. Radev ha tenuto in quell'occasione delle consultazioni con il ministro della Salute, Kostadin Angelov, e i vertici delle istituzioni sanitarie nazionali sulle condizioni elettorali al fine di poter tenere delle "elezioni eque e trasparenti, garantendo il diritto voto e salute dei cittadini". Radev ha ricordato che le elezioni si sono già svolte in numerosi paesi come Stati Uniti, Francia, Germania, Corea del Sud, Israele, Polonia, Croazia, Romania e Macedonia del Nord. (segue) (Bus)