Bulgaria: presidente Radev esclude voto su due giorni ad elezioni parlamentari (5)

- Il presidente bulgaro ha però precisato di non disporre ancora di informazioni sufficienti per poter prendere una decisione definitiva su quando programmare le elezioni. Il ministro della Salute Angelov ha osservato nel corso della riunione che "ci sono diverse possibilità" per il voto dei cittadini che si trovano in quarantena a causa del Covid-19. "Una possibilità è la creazione di seggi elettorali in cui votano solo le persone in quarantena e, naturalmente, la formazione di seggi elettorali mobili per raccogliere i voti. Tutte queste opzioni sono allo studio e quando la data delle elezioni sarà chiara, poco prima dell'inizio della campagna elettorale, questo piano sarà presentato nel dettaglio", ha detto Angelov. (Bus)