- Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento epidemiologico, ha chiarito che “la situazione italiana non è fuori controllo e la curva che vediamo in Italia è assai migliore di quella che si osserva in altri paesi europei”. (Rin)