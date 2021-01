Spagna: Covid, dall'11 gennaio ulteriore rafforzamento delle restrizioni per 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì prossimo, 11 gennaio, la Comunità di Madrid estenderà ulteriormente le misure restrittive per tentare di arginare i contagi di Covid-19 con il confinamento di circa 1,2 milioni di cittadini, pari al 18,3 per cento della popolazione. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute spagnolo, Enrique Ruiz Escudero, nella conferenza stampa settimanale sull'evoluzione epidemiologica. La mobilità sarà limitata per 14 giorni in 23 nuove aree sanitarie di base e 9 località, che si aggiungeranno alle 18 aree e ai 5 comuni che hanno già restrizioni. I residenti potranno viaggiare all'interno della loro località, ma non potranno entrare o uscire senza un giustificato motivo.(Spm)