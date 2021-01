Albania-Ue: ministra Esteri Xhacka a colloquio con commissario Varhelyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri albanese Olta Xhacka ha tenuto oggi una videoconferenza con il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. "Apprezzo profondamente il suo impegno per l'integrazione europea dei Balcani occidentali", ha commentato la ministra albanese tramite Twitter. "Grata per il sostegno nella gestione della situazione legata al Covid ed alla crisi economica. Attendiamo una data per la prima conferenza intergovernativa (nei negoziati di adesione dell'Albania all'Ue). Speranzosa che il 2021 sarà un anno decisivo per il processo di integrazione dell'Albania", ha dichiarato Xhacka. (Alt)