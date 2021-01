Speciale energia: Grecia, società Depa inizia a ricevere gas dal Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica greca Depa ha annunciato di aver iniziato a ricevere il gas dal gasdotto Transadriatico (Tap) dopo il completamento della costruzione dell'infrastruttura nel mese di dicembre. Come ricorda la società in un comunicato stampa, Depa ha firmato un contratto di 25 anni con il consorzio Tap per le forniture di gas dai giacimenti azerbaigiani del Mar Caspio. "Tramite l'attuazione del gasdotto Tap e la firma di un contratto, la Grecia certifica la sua partecipazione ad un progetto strategico dell'Ue per l'apertura del Corridoio meridionale del gas e per il rafforzamento della diversificazione delle fonti e delle rotto in Europa", si legge in un comunicato di Depa nel quale viene annunciata l'avvenuta consegna dei primi quantitativi di gas tramite il Tap ai consumatori greci. (Gra)