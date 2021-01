Speciale energia: Spagna, Everwood Capital finanzia costruzione parco solare da 50 MW a Cadice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d'investimento Everwood Capital ha raggiunto un accordo da 25 milioni di euro con Liberbank per finanziare la costruzione del parco solare da 50 MW "Cartuja Sl", situato nella provincia spagnola di Cadice, in Andalusia, e che dovrebbe entrare in funzione entro quest'anno. Il progetto ed i lavori di costruzione saranno eseguiti da "Abei Energy", che manterrà una partecipazione di minoranza nel capitale. Attualmente, Everwood Capital sta raccogliendo 500 milioni di euro di capitale per l'acquisto di 1.098 MW di potenza dal gruppo andaluso di costruzione di energie rinnovabili Prodiel. (Spm)