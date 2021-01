Speciale energia: gruppo francese Engie espande le sue attività in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Engie, attivo nel settore energetico, ha annunciato questa settimana che l’espansione delle sue attività in Arabia Saudita è “sulla buona strada”, e che attualmente ha all’attivo nel Paese asset e progetti per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di dollari. Oltre a ciò, la compagnia francese pianifica di investire 6,34 miliardi di dollari ulteriori entro il 2025. Nel 2019 Engie ha istituito in Arabia Saudita una holding dedicata, per riunire sotto un’unica entità legale tutti i beni posseduti dal gruppo nel Regno. Negli ultimi 12 mesi, la compagnia – attiva nello sviluppo della generazione da fonti rinnovabili, nella co-generazione, nell’efficienza energetica e in altre iniziative ‘verdi’ – ha fornito nove contratti per progetti nella gestione di strutture, un impianto per la dissalazione a osmosi inversa, e progetti per fornire servizi energetici in cooperazione con attori sauditi. Con 62 nuove assunzioni, la compagnia ha aumentato a 2.000 il numero dei propri impiegati nel Regno, e mira a raggiungere i 5.000 dipendenti entro il 2025. (Res)