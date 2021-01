Speciale energia: ministra Mihajlovic, presto in Serbia apposita legge per favorire fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia avrà presto un'apposita legge sulle rinnovabili per permettere un più ampio uso di queste fonti di energia. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia di Belgrado, Zorana Mihajlovic, evidenziando il grande potenziale della Serbia nel settore. "Se chiedete alle persone del ministero dell'Energia, loro vi diranno che le fonti di energia rinnovabili contano per quasi il 27 per cento della produzione energetica nazionale, ma questa percentuale include anche grandi impianti idroelettrici. Se escludiamo i grandi impianti idroelettrici, vedremo che le biomasse e l'energia geotermica e solare contano per circa il 4,5 per cento", ha affermato Mihajlovic sottolineando che si tratta di una percentuale molto piccola rispetto alle potenzialità della Serbia. "Con questa nuova legge cercheremo di creare uno spazio ed un ambiente per un molto più diffuso utilizzo delle fonti di energia rinnovabili", ha aggiunto la ministra. (Seb)