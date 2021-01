Speciale energia: Spagna, Murcia installa 11 impianti fotovoltaici in altrettanti depuratori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale di Murcia ha completato l'installazione di undici impianti solari fotovoltaici per l'autoconsumo in altrettanti impianti di trattamento delle acque reflue della regione. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Periodico de la Energia", i lavori hanno richiesto un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro e gli impianti genereranno 1,8 GW di energia all'anno, pari al consumo anno di energia elettrica di 520 case. Le opere sono state cofinanziate con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e permetteranno un risparmio del 22 per cento del consumo di energia degli impianti di trattamento. (Spm)