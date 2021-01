Speciale energia: Sardegna, scorie nucleari, "no" anche dall'Arcidiocesi di Cagliari, "Isola terra già penalizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la Pastorale Sociale e Lavoro, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Cagliari, d'intesa con l'Arcivescovo, esprime profonda preoccupazione per l'individuazione, tra le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi di tutta Italia, anche di 14 siti in Sardegna comprendenti, tra gli altri, territori ricadenti nella Diocesi di Cagliari (Nurri, Gergei, Villamar, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Guasila e Ortacesus). "Si tratta di comunità locali già pesantemente colpite da annose criticità derivanti dalla condizione di insularità, dal crescente spopolamento e dalla mancanza di investimenti strutturali orientati alla ripresa e allo sviluppo socio-economico dei territori – si legge in una nota - "Giova dunque ricordare la vigente legge regionale del 2003 che vieta anche solo il transito di scorie radioattive sul territorio dell'Isola e dichiara la Sardegna denuclearizzata e ancor più il plebiscitario "no" all'energia nucleare e al deposito di scorie espresso dal 97 per cento dei sardi nel referendum del 2011". "In un territorio già ampiamente interessato dalla presenza di servitù militari – si legge ancora nella nota dell'Arcidiocesi di Cagliari - e dalla mancanza di infrastrutture e trasporti, penalizzato dalla mancanza di lavoro e di prospettive, a rischio – se non sismico – certamente di inondazioni e alluvioni, anche solo l'ipotesi di trasferire e stoccare scorie nucleari appare al momento miope e inconsistente". (Rsc)