Governo: Bellanova, esperienza al capolinea, Conte ne prenda atto

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "prenda atto che l'esperienza è al capolinea", si "è ormai consunta un'esperienza". Lo ha ribadito la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, esponente di Italia viva, a "Ore 14" su Rai2. "Il tempo è finito, adesso devono arrivare le risposte" perché "non si può andare avanti con un Dpcm e un decreto legge a settimana", ha aggiunto per poi concludere: "Noi critichiamo e avanziamo proposte, ma il punto è se le proposte vengono accolte. Occorre programmare investimenti per dare prospettive alle attività produttive e a chi deve entrare nel mondo lavoro". (Rin)