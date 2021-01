Imprese: assessore Lazio, pubblicato manuale di istruzioni per bando Ristoro irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato online il manuale di istruzioni per partecipare al bando regionale "Ristoro Lazio Irap". Un documento che indica con chiarezza, la procedura, i passaggi da seguire e i documenti da allegare per presentare la domanda nel modo corretto. Lo rende noto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione Paolo Orneli. Il manuale per la compilazione delle domande è disponibile a due indirizzi internet: il primo della Regione Lazio, che è la pagina alla quale a partire da lunedì 11 potranno essere presentate le domande e il secondo di LazioCrea, la società della Regione che gestisce il bando. (segue) (Com)