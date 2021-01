Imprese: assessore Lazio, pubblicato manuale di istruzioni per bando Ristoro irap (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il manuale messo a punto da LazioCrea è uno strumento importante per aiutare a presentare la domanda di partecipazione al bando nel modo giusto e senza errori", commenta in una nota l'assessore Paolo Orneli. "C'è tempo un mese – ha continuato – e non c'è nessun 'click day', le risorse che sono state messe in campo per 'Ristoro Lazio Irap', infatti, saranno sufficienti per soddisfare tutte le domande che potranno arrivare. L'avviso infatti è stato calibrato sapendo già a monte quale è la platea dei potenziali aventi diritto e quale l'ammontare necessario per ristorare tutti". (segue) (Com)