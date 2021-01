Grecia: Covid, prolungate fino al 21 gennaio restrizioni su voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha esteso per altre due settimane le restrizioni ai voli internazionali nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato l'autorità ellenica per l'aviazione civile precisando che la proroga è valida fino al 21 gennaio. In base alle restrizioni rinnovate, i viaggiatori stranieri saranno sottoposti alla quarantena obbligatoria per sette giorni al loro arrivo in Grecia invece dei tre previsti precedentemente; mentre i viaggiatori dal Regno Unito, dove si è diffusa la "nuova variante" del Covid, saranno anche sottoposti ad un test rapido al loro arrivo. (Gra)