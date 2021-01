Usa: Zingaretti, responsabilità Trump sono immense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini arrivate dagli Stati Uniti hanno messo "in tutti noi un senso di preoccupazione misto a tristezza". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nella sua relazione in apertura della direzione nazionale del partito. Le responsabilità di Trump "sono immense ma dirlo non basta", ha aggiunto ricordando che "per la prima volta nella storia un precedente sconfitto non accetti la sostituzione fomentando una vera e propria insurrezione". Su questo "abbiamo l’obbligo di ragionare". (Rin)