Viabilità: Anas, limitazioni su statale 36 "Del lago di Como e dello Spluga" in provincia di Sondrio

- In un comunicato Anas informa di aver programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, la verniciatura delle pareti, la pulizia e la sostituzione della segnaletica marginale all'interno delle gallerie "Verceia" e " Monti di Campo" lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Sondrio. Nel dettaglio la statale verrà chiusa ai veicoli inferiori a 3,5 tonnellate a partire da lunedi 11 gennaio fino al 5 marzo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Per effetto delle limitazioni il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa secondo i seguenti percorsi: per la chiusura della galleria Verceia i veicoli verranno deviati allo svincolo "Chiavenna- Lago" ( in direzione Confine Svizzera) e allo svincolo "Verceia Centro" ( in direzione Milano) per la chiusura della galleria Monti di Campo, i veicoli verranno deviati allo svincolo "Stazione FS" (direzione Confine Svizzera) e allo svincolo "Stazione FS- Centrale Edison" ( in direzione Milano) Per permettere il transito all'interno dell'area di cantiere ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, saranno predisposte due finestre temporali comprese tra le ore 00.00 e 00.30 e tra le ore 2.30 e le ore 3.00, il tutto regolamentato da appositi addetti. Tali mezzi pesanti avranno l'obbligo di attendere l'apertura delle suddette finestre temporali sostando nelle aree predisposte agli imbocchi delle gallerie. (Com)