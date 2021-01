Scuola: Giana (Atm), noi siamo pronti, scelta di rinvio apertura scuole è di carattere sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi eravamo pronti, la scelta del governo e della Regione di rinviare la didattica in presenza nelle scuole superiori al 25 gennaio è stata di carattere sanitario. Lo ha detto il direttore generale di Atm Arrigo Giana intervenendo alla tgr Lombardia. “Noi, eravamo pronti per il 7, per l'11 e lo saremo per il 25”, ha proseguito Giana spiegando che “il piano è quello definito dal prefetto Saccone che ha fatto un ottimo lavoro di coordinamento di tutte le forze in campo: le misure sono essenzialmente lo scaglionamento degli orari sia delle scuole sia di tutte le altre attività produttive, e i potenziamenti che facciamo sia con mezzi nostri sia con mezzi privati”. (Rem)