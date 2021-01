India: coronavirus, Bharat Biotech annuncia avvio sperimentazione del vaccino intranasale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda biotecnologia indiana Bharat Biotech ha annunciato che a febbraio-marzo avvierà la prima fase di sperimentazione del vaccino intranasale contro il coronavirus BBV154, che sta sviluppando con la Washington University School of Medicine di Saint Louis. Gli studi preclinici, effettuati sia in India sia negli Stati Uniti, sono stati completati. Anche i test di fase 1 si svolgeranno in entrambi i Paesi. La società indiana detiene i diritti di distribuzione per tutti i mercati a eccezione di Usa, Giappone ed Europa. Il BBV154 si basa su un adenovirus di scimpanzé. Bharat Biotech, in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv), ha sviluppato anche il Covaxin, uno dei tre vaccini indigeni contro il coronavirus ai quali sta lavorando l’industria farmaceutica indiana. Il 3 gennaio il Covaxin, che utilizza il virus inattivato, ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente nazionale di controllo sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), per l’uso di emergenza. L’approvazione è stata concessa benché i test clinici non siano ancora stati conclusi: la sperimentazione è nella terza fase, per la quale sono stati arruolati 25.800 volontari. (segue) (Inn)