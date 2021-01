Covid: Zingaretti, emergenza non è ancora alle spalle, ci attendono mesi impegnativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nel cuore di una battaglia sanitaria per contenere la pandemia, l’emergenza non è alle nostre spalle". Questo uno dei passaggi della relazione del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso direzione nazionale del partito. La campagna vaccinale "prosegue in modo concreto e costituisce una speranza per tutti noi", ha aggiunto ricordando che "ci attendono altri mesi di impegno pesante per bloccare il contagio".(Rin)